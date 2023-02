Uccise nonno a coltellate, trovato morto in cella a Sanremo

SANREMO, 19 FEB - E' Luca Volpe, 31 anni, condannato a 30 anni con l'accusa di avere ucciso con 19 coltellate il nonno Giovanni, il 16 marzo del 2018, a Cantù (Como), il detenuto trovato morto in cella, oggi, nel carcere di Sanremo. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento e sul posto si è recato anche il medico legale. Volpe era stato condannato in primo grado dal tribunale di Como, nelle forme del rito abbreviato, per omicidio aggravato dalla crudeltà. A quanto pare, la lite, culminata nell'assassinio, ebbe origine quando il nonno, che lo aveva cresciuto, lo rimproverò dopo averlo trovato con la droga.

