Ucciso barista a Barletta: forse identificato presunto assassino

BARLETTA, 12 APR - Sarebbe stato individuato dalla polizia il presunto assassino che ieri sera, in un bar alla periferia di Barletta, il Morrison's Revolution, ha ucciso con tre colpi di arma da fuoco il 43enne Giuseppe Tupputi, titolare del locale. Una lite sarebbe il movente del delitto. Fuori dal bar, sottoposto a sequestro, in tanti hanno lasciato fiori, candele e biglietti per l'ultimo saluto al barista che nel quartiere era conosciuto e bevoluto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA