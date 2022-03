Ucciso commerciante:arrestato non risponde, gip 'In carcere'

FIRENZE, 29 MAR - Si è avvalso della facoltà di non rispondere al gip Ilir Leba, l'impresario edile albanese di 48 anni arrestato dai carabinieri per l'omicidio in strada di Scandicci (Firenze) di Tommaso Dini, commerciante di 50 anni, accoltellato mortalmente nella notte tra sabato e domenica. Questa mattina il giudice Federico Zampaoli ha convalidato l'arresto. Leba è difeso dall'avvocato Neri Cappugi. Per lui il gip ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, coordinati dal pm Carmine Pirozzoli, in passato tra aggredito e aggressore ci sarebbero stati degli screzi, non è chiaro se determinanti per spiegare il movente, ancora in corso di accertamento, che avrebbe indotto 48enne ad accoltellare Dini alle gambe e al torace. Sempre secondo quanto appreso, in passato tra i due ci sarebbe stata anche una precedente lite.

