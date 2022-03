Ucraina: 300 profughe saranno assunte negli hotel romagnoli

RIMINI, 08 MAR - Nel giorno della giornata della donna gli albergatori romagnoli riuniti nella rete Riviera Sicura annunciano che assumeranno a breve 300 donne scappate dalla guerra in ucraina in diversi hotel della riviera con un contratto di lavoro a tempo determinato. Le profughe potranno essere occupate, per un periodo variabile da 3 a 6 mesi, negli alberghi di Rimini e dintorni come cameriere ai piani, aiuto cucina e altre mansioni. Tutti i contratti - spiegano dall'associazione - "prevedono vitto e alloggio e questo consentirà un fortissimo risparmio di risorse economiche da parte dello Stato, riducendo, di fatto, il numero di alloggi da impiegare per l'accoglienza dei rifugiati". La prossima settimana Riviera Sicura terrà un incontro con le associazioni delle altre categorie legate al turismo stagionale (ristoranti, stabilimenti balneari, etc.) per ampliare il numero delle assunzioni. "L'economia del nostro territorio - spiega il presidente dell'associazione Giosuè Salomone - necessita di manodopera straordinaria ogni stagione estiva. Avevamo già previsto di ricorrere al decreto Flussi per sopperire alla mancanza di personale, poiché il mercato del lavoro italiano non riesce mai a soddisfare la nostra richiesta in estate". Nel frattempo comincia la formazione delle profughe. "Già lunedì - continua Salomone - inizieremo un corso base di italiano, cui seguiranno corsi di housekeeping, haccp e sicurezza sul lavoro per essere pronti con le assunzioni già a Pasqua. Abbiamo calcolato di potere erogare stipendi per oltre due milioni di euro entro settembre". L'associazione intende chiedere al governo sgravi contributivi per l'assunzione dei profughi. Attualmente l'accoglienza gratuita è per gli albergatori "raramente al di sotto dei 3.000 euro al giorno", spiegano.

