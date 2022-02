Ucraina: a Roma raccolta solidarietà, farmaci e cibo

ROMA, 28 FEB - Aperta da questa mattina la raccolta di farmaci e generi alimentari di prima necessità alla chiesa ucraina di Santa Sofia a Roma. La raccolta per i cittadini ucraini è stata organizzata dal rettore della chiesa padre Marco Semehen. Un furgone carico di aiuti è già partito ieri e nel pomeriggio è prevista la partenza di un altro camion di aiuti. In tantissimi cittadini comuni e associazioni stanno partecipando attivamente alla raccolta imballando e inscatolando pasta, cibo in scatola e farmaci nei locali parrocchiali della chiesa.

