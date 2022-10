Ucraina: arriva kit adesivi per tastiera, favorisce integrazione

ROMA, 13 OTT - In seguito all'emergenza in Ucraina sono arrivate in Italia 171.000 persone di cui circa 50.000 minori. I bambini vengono ospitati in Italia nei centri di accoglienza, ma la prima grande barriera per il loro inserimento è l'impossibilità di comunicare: non sono infatti disponibili interpreti e i computer, primo mezzo di facile utilizzo, hanno la tastiera in alfabeto latino. Per far fronte a questo problema, Save the Children, insieme all'agenzia creativa We Are Social, ha studiato, disegnato e prodotto "The Welcome Stickers", un kit di adesivi per adattare ogni tastiera all'alfabeto cirillico. "The Welcome Stickers", che è compatibile con tutte le tipologie di computer, agevola la comunicazione dei bambini ucraini favorendo la loro integrazione, affinché ognuno di loro abbia la possibilità di esprimersi almeno attraverso la scrittura. "Il progetto 'The Welcome Stickers' nasce con uno scopo semplice, chiaro e anche molto importante: rendere la vita e l'arrivo in Italia più facile per tanti bambini che oggi si trovano nel nostro Paese, dopo essere fuggiti dagli orrori della guerra. La tecnologia ha un ruolo fondamentale per abbattere barriere sociali, linguistiche e geografiche, per questo il kit si rivela fondamentale per aiutarli ad esprimersi. I kit sono un piccolo contributo per garantire il diritto allo studio di questi minori, che stanno tutt'ora arrivando", commenta Francesco Graziani, coordinatore progetti area emergenze di Save the Children. Save The Children ha iniziato la distribuzione dei primi 500 kit The Welcome Stickers nei centri di accoglienza a Roma.

