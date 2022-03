Ucraina: bambini sardi per la pace tra disegni e canzoni

QUARTU SANT'ELENA, 10 MAR - Bambini delle scuole di Quartu, Quartucciu e Maracalagonis, nella città metropolitana di Cagliari, in corteo e al parco per chiedere la pace in Ucraina. La marcia, ideata dai docenti e dai dirigenti scolastici, ha coinvolto decine di alunni dai 6 ai 14 anni. A Quartu il corteo è partito da via Bonn e ha attraversato via San Benedetto, via Fiume, via Polonia, via Cecoslovacchia e via Pitz'e Serra. Punto di arrivo al Parco Europa proprio di fronte all'albero della Pace. A Quartucciu invece partenza dai singoli plessi e poi ritrovo al campo sportivo in via delle Serre. A Maracalagonis marcia al via dalla scuola primaria di via D'annunzio e chiusura della manifestazione al Parco comunale di Craboni. Una festa: il raduno conclusivo è stato l'occasione per illustrare elaborati e disegni. Poi spazio ai canti preparati dagli allievi sul tema della pace. "Una giornata di sole e di gioia per rischiarare un momento drammatico - spiega Fabio Cocco, dirigente scolastico di Quartucciu - un momento di grande partecipazione per tutti le alunne e gli alunni: hanno saputo restituire a tutti i presenti il senso dello stare insieme ma anche dell'adesione a un'idea semplice ma forte: per fare la pace occorre preparare la pace e questo anche attraverso un pensiero, una canzone, un testo poetico. Il mio ringraziamento va a tutti coloro i quali hanno partecipato: personale docente e non docente, alunni e alunne, genitori, amministrazione comunale. Ciascuno ha fatto il suo in modo partecipato ed esemplare. Può essere banale ma noi tutti aspettiamo con trepidazione il silenzio delle armi in Ucraina".

