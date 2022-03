Ucraina:Conte, aiuti da Mosca vicenda chiara e trasparente

NAPOLI, 21 MAR - "Questa vicenda è molto chiara e trasparente, in un momento di estrema difficoltà c'è stata da parte della Russia e di Putin in particolare l'offerta della disponibiltà di mandare un gruppo di sanitari, scortato dai militari, in ragione della grande esperienza da loro maturata in questo settore nelle precedenti pandemie. Direi che tutte le insinuazioni, le allusioni, le preoccupazioni che oggi sorgono non hanno alcun fondamento". E' quanto precisa da Napoli l'ex premier Giuseppe Conte, a margine della manifestazione di Libera, in merito alle accuse di Mosca sugli aiuti inviati all'Italia in occasione della prima ondata di Covid.

