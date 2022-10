Ucraina: De Luca, il 29 ottobre manifestazione pace a Napoli

NAPOLI, 06 OTT - "Una grande manifestazione per la pace a Napoli sabato 29 ottobre". La annuncia il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Nel corso dell'incontro di sabato prossimo in Regione, aperto ad associazioni, istituzioni pubbliche, culturali e religiose - aggiunge De Luca - partirà la concreta organizzazione di questa manifestazione che avrà come obiettivo quello di promuovere un cessate il fuoco in Ucraina della durata di un mese, per consentire a istituzioni di governo e statali o singole personalità di mettere in campo una concreta iniziativa di pace". "Invitiamo tutti a comunicare le loro adesioni alla manifestazione che vuole risvegliare le coscienze, far crescere la consapevolezza dei problemi drammatici che abbiamo di fronte, e cominciare a introdurre nel linguaggio della politica la parola "pace", che sembra ormai cancellata", conclude De Luca.

