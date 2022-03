Ucraina: domani a Trieste 6 studenti Conservatorio Kiev

TRIESTE, 21 MAR - Un ponte nel segno della musica, da Kiev a Trieste: finalmente evacuati dal loro Paese attraverso la Polonia, sei studenti del Conservatorio della capitale ucraina, Ukraine Tschaikosky Academy of Music, arriveranno a Trieste domani sera per proseguire al Conservatorio Tartini i loro studi attraverso un percorso di alta formazione musicale previsto dagli accordi legati al progetto Erasmus + attraverso varie convenzioni internazionali. Il più giovane di loro ha 17 anni, la più grande 21 e suonano violoncello, arpa, violino, tromba, piano. Oggi sono arrivati a Friburgo, accolti alla Hochschule fuer Musik, domani al Conservatorio Tartini. Un progetto organizzato grazie all'impegno della Regione Fvg che, attraverso l'assessore all' Istruzione Alessia Rosolen, ha raccolto l'appello del Ministero dell'Università; l'Ardis - Agenzia regionale per il diritto allo studio, ha trovato invece l'ospitalità. L'assessore Rosolen annuncia che "ne arriveranno altri", grazie a uno "sforzo straordinario di tutta la rete degli Atenei, Conservatori e Ardis". Il Presidente del Conservatorio Tartini Lorenzo Capaldo ha sottolineato la "proficua e consolidata collaborazione con l'Ukraine National Tschaikovsky Academy of Music di Kiev", e la individuazione di "misure straordinarie di carattere finanziario per prolungare al massimo la permanenza presso di noi di questi giovani musicisti".

