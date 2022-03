Ucraina: don Mihajlo, da noi Stato e Chiesa ignorati

ANCONA, 10 MAR - "L'Europa e il Vaticano non hanno avuto mai coraggio di dare la giusta considerazione allo Stato e alla Chiesa ucraina per non rovinare i rapporti diplomatici e economici con la Russia e il dialogo ecumenico con gli ortodossi russi, ora si renderanno conto con chi dialogavano". A due settimane dall'attacco russo in Ucraina, don Mihajlo Korceba, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo di Ancona e guida della comunità ucraina di rito cattolico greco nel capoluogo, si sfoga sulla sua pagina Facebook. "Una cosa mi consola: ormai tutte le maschere sono state tolte - aggiunge -. Lo Stato ucraino e la Chiesa ucraina sono secoli che lottano per la propria libertà e indipendenza, politica e religiosa". Raggiunto telefonicamente, il parroco osserva che la diplomazia "non è servita a niente" e che i russi "battono sempre sulle stesse bugie, sul fatto che c'è bisogno di denazificare la nazione, ma è una cosa assurda, sono loro che stanno invadendo, noi stiamo a casa nostra, è la stupidaggine più grossa che hanno detto". Quanto all'Europa "si potrebbe dire di sostenere militarmente l'Ucraina, è difficile, ma almeno aiutare il Paese nel materiale per potersi difendere. Almeno questo, perché tanto non cederanno - sottolinea -, l'Ucraina non cederà: se saranno lasciati a se stessi sarà genocidio dei civili e di tutta la popolazione. Almeno se avranno gli strumenti per difendersi potranno farlo e lo stanno già facendo", tanto che la resistenza del popolo ucraino è arrivata quasi alla seconda settimana. Don Mihajlo ha poca fiducia anche in un intervento della Santa Sede, perché "dall'altra parte (la Russia, ndr) si trova sempre un muro di gomma". "La soluzione? Chi sta fuori da casa sua, deve tornare a casa propria" insiste. "Si sta parlando della possibilità di cedere qualche territorio - aggiunge - a a questo punto 'tagliamoci la mano', ma il corpo vive, non tutti saranno d'accordo, ma se questo è il prezzo...". Nelle famiglie che ruotano attorno alla parrocchia di Ancona, sono giunte, accolte da familiari che vivono sul posto, una decina di persone fra donne e bambini, altre sette sono state accolte nell'Osimano.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA