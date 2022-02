Ucraina: donna originaria Crimea sotto arcobaleno, sogna pace

LIPARI, 27 FEB - Sotto l'arcobaleno con i colori della pace: Lyudmyla Mudrokha, originaria della Crimea ma che da oltre vent'anni vive a Lipari nelle isole Eolie, ha voluto immortalare l'immagine come "segno di speranza in questi giorni drammatici per il popolo dell'Ucraina". "E' un segno del destino - dice la donna - Sono i colori della pace. Io in questi giorni sto soffrendo molto perché sono preoccupata per i miei familiari che vivono in Crimea e non ne posso piu' di vedere quelle immagini terribili di bambini, anziani in fuga verso la libertà. Spero proprio che questi colori presto possano far arrivare la benedetta pace".

