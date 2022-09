Ucraina:Eurofighter italiani in Polonia intercettano aerei russi

ROMA, 27 SET - Attività intensa per gli Eurofighter italiani impegnati nella missione di 'Air policing' Nato in Polonia. Oggi, informa l'Aeronautica Militare in un tweet, c''è stato un nuovo ordine di decollo immediato (in gergo 'scramble') per i caccia tricolori che hanno intercettato tre velivoli russi in volo a ridosso del fianco nord-est dell'Alleanza Atlantica. Anche ieri gli Eurofighter della task force air 'White Eagle' si erano alzati in volo per un aereo russo che volava vicino alla zona di confine polacca. Schermaglie ad alta quota che sono una spia del livello di tensione presente nell'area. I caccia sono schierati nella base di Malbork, nella Polonia settentrionale, a poca distanza dall'exclave russa di Kaliningrad.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA