Ucraina: Fico, nauseati da bombe sugli ospedali

PISA, 10 MAR - "Stamani ci siamo svegliati frastornati e nauseati dai bombardamenti sugli ospedali ed è necessario attivare al più presto una conferenza internazionale di pace". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, oggi a Pisa a margine di una mostra filatelica sui 150 anni dalla morte di Giuseppe Mazzini. Fico ha anche confermato "i contatti in corso con lo staff del presidente ucraino Zelensky per organizzare un suo incontro in video collegamento con il Parlamento italiano ma non posso aggiungere nessun'altra informazione".

