Ucraina: Flc Cgil,stop collaborazione atenei danneggia pace

ROMA, 15 MAR - "E' con rammarico che abbiamo appreso della nuova nota del MUR contenente indicazioni per la formazione superiore e la ricerca affinché cessino le collaborazioni con gli scienziati e gli istituti di formazione russa. Auspichiamo, nell'esercizio della autonomia accademica, "gentilmente" richiamata anche dalla nota ministeriale, che insegnanti, presidi, ricercatori e professori scelgano di non aderire ad una raccomandazione che invita ad abbandonare il mondo della formazione e della ricerca russa proprio nel momento in cui il sapere e la conoscenza critica possono esercitare la loro massima funzione civile". Lo afferma la Flc Cgil.

