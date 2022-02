Ucraina, l'allarme degli 007: dal gas ai cyberattacchi, ecco quali sono i rischi per l'Italia

I cyber-attacchi innanzitutto, con l'impennata di quelli di «matrice statuale» e gli hacker vicini al Cremlino sono notoriamente i più attivi. Il gas, poi, visto che la Russia soddisfa il 38% del fabbisogno italiano. Ma anche la Libia, con i contractor «russofoni» di Wagner a complicare la stabilizzazione del Paese da dove parte la maggioranza dei flussi migratori. E, più in generale, il Mediterraneo, dove Mosca continua ad allargare la sua influenza. Sono tanti gli interessi italiani legati alla Russia e che rischiano di essere insidiati dall’offensiva in Ucraina. Il quadro lo fa l'intelligence nella sua relazione annuale al Parlamento, scritta prima dell’attacco russo al vicino, ma i rischi sulla linea Mosca-Roma erano già attentamente monitorati dagli 007.



E’ il trionfo di Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, alle elezioni dello scorso settembre - ricostruiscono i servizi - a scatenare le «ambizioni imperiali» dell’ex uomo del Kgb: riaffermare il dominio sulle ex repubbliche sovietiche, costituendo un «perimetro di sicurezza minimo» per lo status di potenza mondiale. E le bozze di trattato sulle garanzie di sicurezza con gli Usa e la Nato, divulgate dal Cremlino nel dicembre scorso, vanno lette come il «potenziale innesco di un negoziato su una nuova architettura securitaria europea».

Ora che l’invasione dell’Ucraina ha fatto scoprire le carte, ci sono da gestire le conseguenze per la sicurezza nazionale. Il cyber in primo luogo, con Mosca maestra della minaccia 'ibridà: anche l’azione militare contro Kiev è stata preceduta e accompagnata da una campagna digitale che ha messo fuori uso i siti di diverse agenzie governative e banche. L’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale oggi ha diramato un nuovo alert, invitando tutti gli operatori di infrastrutture digitali nazionali ad adottare «una postura di massima difesa cibernetica» dal momento che si stanno intensificando le "attività malevole». Eventuali ritorsioni da parte di Mosca possono passare anche da azioni di gruppi di hacker formati dal Cremlino ma di cui è difficile indicare la paternità.

Nel 2021, peraltro, i servizi hanno registrato una forte crescita dei cyber-attacchi condotti contro obiettivi italiani da «attori di matrice statuale», passati dal 5% al 23% del totale, mentre c'è un crollo (dal 71% al 23%) di quelli dei cosiddetti 'hacktivistì tipo Anonymous. L’intelligence ha rivolto l'attenzione alle campagne condotte da gruppi strutturati "sovente contigui ad apparati governativi, dai quali ricevono linee di indirizzo strategico e supporto finanziario, che hanno interessato realtà strategiche nazionali, in primis quelle operanti nei settori delle tlc e dell’industria della difesa». E va ricordato anche il caso di spionaggio dello scorso anno che ha coinvolto il capitano di fregata Walter Biot, che ha venduto documentazione classificata ad un agente del Gru (il servizio segreto russo). Segno dell’attenzione russa verso Roma.

Quanto al gas, dall’intelligence arriva un allarme, per l'eccessiva dipendenza dall’estero del fabbisogno nazionale (pari al 95%), ma anche una rassicurazione: l’ampia e diversificata capacità di import e le infrastrutture di stoccaggio consentono infatti di soddisfare «livelli di domanda molto elevati anche in caso di interruzione della principale infrastruttura di importazione, ossia del gasdotto che trasporta i flussi in arrivo dalla Russia fino al punto di ingresso di Tarvisio e che, nel 2021, ha veicolato il 38% del fabbisogno nazionale».

E l’ombra russa si allarga anche sull'Africa e nel Mediterraneo, regione cruciale per l’Italia. In Libia il caos locale e la «preponderante presenza di elementi e interessi stranieri» hanno portato ad una separazione di fatto del Paese tra Est e Ovest. Tra le presenze straniere in primo piano ci sono i mercenari russi dell’agenzia Wagner, schierati con l’Est di Khalifa Haftar. Nel Mediterraneo orientale poi, le opportunità energetiche, commerciali e strategiche hanno attirato l’attenzione della Russia che trova nella zona un naturale sbocco strategico per rafforzare la propria prozieprozieprozieione.



