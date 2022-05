Ucraina:Letta,Salvini?Chiarezza, no tarallucci e vino

ROMA, 31 MAG - "Noi chiediamo delle risposte, non è che questa vicenda possa completarsi così. Mentre la crisi era in corso c'erano trattative non si sa bene tra chi, in che modo e in che forma tra l'invasore russo e un partito di governo Italiano. Quindi noi chiediamo chiarezza, non può terminare a tarallucci e vino". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta ai cronisti nella sede Dem a proposito delle notizie su incontri tra Salvini e l'ambasciatore russo.

