Ucraina: missione sarda giunta al confine, domani il rientro

CAGLIARI, 27 MAR - E' ripartita all'alba la missione promossa dal presidente della sezione Ucraina dell'Unione interparlamentare, Ugo Cappellacci, e dal console Anthony Grande per accogliere in Sardegna altri 100 bambini ucraini. Dopo una tappa in Polonia, dove è stato raggiunto il primo gruppo di 68 profughi, i bus stanno arrivando a Krakovets, in Ucraina, dove è previsto l'incontro con l'altro gruppo proveniente dalla zona di Leopoli. Una volta completate le operazioni, la missione inizierà il viaggio di rientro verso Livorno, con tappa a Cracovia, per poi prendere la nave verso la Sardegna.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA