CITTÀ DEL VATICANO, 26 DIC - Il Papa all'Angelus torna a chiedere "pace per quelle popolazioni tormentate dalla guerra, pace per la cara e martoriata Ucraina", "sono tante le bandiere dell'Ucraina qui", "chiediamo la pace per questo popolo martoriato".

