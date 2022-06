Ucraina: Papa, non si usi il grano come arma di guerra

CITTÀ DEL VATICANO, 01 GIU - "Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra": è l'appello lanciato dal Papa alla fine dell'udienza generale. "Desta grande preoccupazione - ha detto Papa Francesco - il blocco delle esportazioni del grano dall'Ucraina da cui dipende la vita di milioni di persone, specialmente nei Paesi più poveri. Rivolgo un accorato appello affinché si faccia ogni sforzo per risolvere tale questione e per garantire il diritto umano universale a nutrirsi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA