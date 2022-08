Ucraina: Papa, tanti innocenti pagano, la guerra è pazzia

CITTÀ DEL VATICANO, 24 AGO - Il Papa alla fine dell'udienza generale ha pregato per l'Ucraina, per "tanti innocenti che stanno pagando la pazzia, la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia" e "nessuno in guerra può dire: 'no, io non sono pazzo'". "Auspico che si intraprendano passi concreti per mettere fine alla guerra e scongiurare il disastro nucleare a Zaporizhzhia", ha aggiunto il Papa. Poi ha parlato dell'omicidio di Darya Dugina: "Penso ad una povera ragazza volata in aria per una bomba che era sotto il sedile della macchina a Mosca. Gli innocenti pagano la guerra".

