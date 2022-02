Ucraina: ristoratore italiano, a Minsk tutto tranquillo

LIPARI, 24 FEB - "A Minsk, per ora non soffiano venti di guerra. La situazione è tranquilla. Si sta bene. Mi trovo nella piazza principale e la gente passeggia e c'è anche un via vai di auto. L'unico problema è che da oggi i voli per l'Europa sono cancellati. Ma spero che presto si potrà ripartire…". Franco Matarazzo, ristoratore di Lipari, nelle Eolie, ove è proprietario anche di un piccolo hotel, dalla fine della scorsa estate, come ormai fa da un decennio, si trasferisce nella capitale della Bielorussia dove dirige un ristorante. Poi nella bella stagione ritorna nella sua isola. Nel video inviato a "NotiziarioEolie.it" saluta tranquillizzandole, le figlie, i parenti, gli amici e aggiunge "spero di riabbracciarvi presto, anche se non nascondo una certa preoccupazione…". Il video è stato realizzato nella piazza principale di Minsk.

