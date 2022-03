Ucraina: scappa in Polonia con i suoi 5 figli,l'ultimo di 3 mesi

ROMA, 18 MAR - Vira è scappata da Kiev con i suoi cinque figli; l'ultimo, Artyom ha appena tre mesi. Doveva nascere a febbraio invece è nato prematuramente, a novembre 2021, e per questo quando sono iniziati i bombardamenti Artyom era in un'unità di terapia intensiva neonatale. Con l'inizio della guerra Vira e suo marito hanno portato i loro figli a Lviv e da qui hanno preso un treno per il confine con la Polonia. Il marito è poi tornato a Kiev per combattere per il suo Paese. Lo riferisce il team internazionale di emergenze di ActionAid che è fin dai primi giorni presente ai confini polacchi. Insieme all'associazione partner locale stanno operando a Hrebenne fornendo cibo e trasporto alle persone in arrivo. "Persone come Vira e i suoi bambini, che - spiegano - sono stati portati in un rifugio di prima accoglienza. Ora Vira è in Polonia, dove ha intenzione di rimanere ma non sa per quanto. È sola con i suoi bambini, che hanno bisogno di lei, soprattutto Artyom, ancora troppo piccolo e fragile". Inna ha invece 18 anni, studia in Polonia e stava visitando la sua famiglia nella loro casa di Luhansk, - una delle repubbliche separatiste della regione del Donbass riconosciute ufficialmente dalla Russia poco prima di invadere l'Ucraina. È fuggita con sua madre, due sorelle, suo fratello e la zia, mentre il padre è rimasto a combattere. Ha viaggiato in treno fino a Kiev e poi a Lviv prima di attraversare il confine a Hrebenne. La destinazione finale della sua famiglia è il Belgio e Inna andrà con loro anche se vuole ritornare in Polonia per finire i suoi studi.

