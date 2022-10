TORINO, 29 OTT - Alcune decine di persone si sono radunate a Torino in Piazza Paleocapa, nel centro storico, per dare vita a una manifestazione "contro la guerra" in cui hanno esposto bandiere italiane e russe. La manifestazione è stata convocata da comitati nati nei mesi scorsi sull'onda delle proteste No Vax e No Green Pass. "Stop sanzioni alla Russia e armi all'Ucraina" e quanto si legge su un cartello che è stato esposto.

