Ucraina: stato di allerta invariato nella base di Sigonella

CATANIA, 24 FEB - "Al momento nulla è cambiato" a Sigonella dopo l'operazione militare avviata dalla Russia nel Donbass. Secondo quanto si è appreso, "prosegue la normale attività" in una struttura che "non è una base avanzata" nello scenario attuale. L'aeroporto è gestito dall'aeronautica militare italiana e ospita anche la Naval air station (Nas) Sigonella dell'aviazione della marina degli Stati Uniti ed è utilizzato anche per operazioni della Nato. Da giorni da Sigonella decollano droni Global Hawk anche per la sorveglianza dell'aria interessata dall'attuale crisi internazionale.

