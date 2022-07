Ucraina: tentano incursione in consolato russo, denunciati

MILANO, 15 LUG - Hanno tentato di introdursi nel Consolato della Federazione Russa, a Milano, presumibilmente in segno di protesta per l'invasione dell'Ucraina, ma dopo aver scavalcato il muro di cinta hanno fatto scattare l'allarme e sono fuggiti. Due giovani, un 25enne e un 26enne, sono stati identificati e denunciati dalla polizia. Si tratta di due attivisti del Comitato Autonomo Abitanti Barona, quartiere alla periferia Sud del capoluogo lombardo. Secondo la Digos della Questura di Milano, che ha perquisito le loro abitazioni, sono loro i due uomini che lo scorso 11 luglio hanno cercato di introdursi nel consolato di via Sant'Aquilino, in zona San Siro, per un qualche tipo di azione dimostrativa contro l'invasione dell'Ucraina. Quando è scattato l'allarme, sono stati messi in fuga dai militari di guardia. I due sono stati indagati in concorso per violazione di domicilio.

