Udinese: Cioffi non rinnova, via a giugno

UDINE, 23 MAG - L'Udinese ha annunciato che il tecnico Gabriele Cioffi non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. "La società è già al lavoro per programmare della prossima stagione e allestire un nuovo staff tecnico adeguato a mantenere e migliorare i risultati raggiunti - informa la società attraverso i propri canali ufficiali -, con l'ambizione e la passione di sempre". Molti i nomi che nelle ultime ore si inseguono per la nuova guida tecnica, da Pecchia, che ha appena lasciato la Cremonese, a De Zerbi, che non ha più vincoli con lo Shakhtar. Non sono escluse altre soluzioni.

