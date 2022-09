Udinese: crociato per Masina, salta Mondiali

TRIESTE, 05 SET - Adam Masina, difensore marocchino dell'Udinese, è stato operato a Roma per la ricostruzione del legamento del ginocchio destro. Il calciatore - giunto in Friuli poche settimane fa dal Watford - si era infortunato nel corso della gara casalinga di mercoledì scorso nel tentativo, riuscito, di evitare una rete. Per la riabilitazione e il completo recupero serviranno molti mesi. Masina deve quindi dire addio al Mondiale in Qatar per il quale si era qualificato con la sua nazionale.

