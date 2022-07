Udinese: preso Masina dal Watford

UDINE, 18 LUG - Adam Masina, laterale destro di 28 anni, ha firmato un quadriennale con l'Udinese: lo ha annunciato il Club friulano sui propri canali social. Il difensore - che in Serie A ha militato nel Bologna - è stato prelevato dal Watford, l'altra società della famiglia Pozzo, appena retrocessa dalla Premier. Masina ha disputato 6 gare con la maglia dell'Italia under 21 prima di scegliere di giocare per la nazionale maggiore del Marocco con cui ha conquistato la qualificazione ai prossimi Mondiali e giocato 16 partite. Ha già raggiunto il ritiro austriaco di Lienz, dove si è messo a disposizione del nuovo mister bianconero Andrea Sottil. L'elenco delle operazioni tra le due società della medesima famiglia è lunghissimo: solo per restare ai tempi più recenti, sono arrivati a Udine Okaka, Deulofeu, Pereyra, Pussetto e Success. Ha fatto il percorso inverso, nel mercato di gennaio, il difensore Samir.

