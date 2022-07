Udinese: via alla nuova stagione, tutti a Dacia Arena

UDINE, 04 LUG - Scatta oggi la nuova stagione agonistica dell'Udinese Calcio agli ordini del neo mister Andrea Sottil, all'esordio in serie A da allenatore dopo aver militato da calciatore tra le fila del Club friulano per quattro anni, in un periodo di grandi soddisfazioni anche su palcoscenici internazionali. La squadra si è ritrovata questa mattina, alla Dacia Arena, per le visite mediche, mentre il primo allenamento è previsto per le 18 al Centro Bruseschi. Ci saranno anche i nuovi acquisti. Nessun nome di grido, ma giovani di belle speranze. Si tratta di James Abankwah, 18 anni, proveniente dal Saint Patrick; di Sandi Lovric, 24 anni, centrocampista, ex Lugano, di Festy Ebosele, 20 anni, laterale, dal Derby County, di Leonardo Buta, 20 anni, laterale in arrivo dal Braga, di Axel Guessand, 18 anni, difensore cresciuto nel Nancy. In attesa di capire gli sviluppi del mercato per i corteggiatissimi Molina e Deulofeu (ma anche Udogie), non ci saranno alcuni protagonisti della scorsa stagione. Tra fine prestito e fine contratto, hanno lasciato Udine, Nestorovski, Pussetto, Pablo Marì, Perez, Zeegelaar e Stryger Larsen. Dall'11 al 27 luglio il ritiro si sposterà a Lienz, in Austria, dove sono in programma numerose amichevoli con avversari di prestigio, tra cui le tedesche Union Berlino, Schalke 04 e Bayer Leverkusen, la nazionale del Qatar (che disputerà la prossima Coppa del Mondo in casa) e i ciprioti del Paphos.

