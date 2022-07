Ultranovantenne e uomo 270 chili in carcere, no del Garante

NAPOLI, 07 LUG - "Tenere in carcere un ultranovantenne, già da quattro anni in carcere, e un obeso di 270 chili, con problemi cardiopatici, riconferma che nel nostro Paese c'è una cultura giuridica grezza e retrograda, che non tiene minimante conto dei dettami della Costituzione": lo dice il Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, che si sta occupando dei casi di questi due detenuti, entrambi ristretti nel carcere di Poggioreale. Secondo il Garante, la situazione è "paradossale". "Mario - spiega - è un detenuto che pesa 270 chili, soffre di problemi cardiaci ed ha anche diverse fratture, non entra nella cella, ha sfondato due letti, sia in carcere che in ospedale, dove era stato ricoverato due settimane fa. Come fa ad essere ancora sottoposto alla custodia in carcere? Come è possibile che non venga applicata una misura alternativa? Anche perché stiamo parlano di un reato non ostativo. Mi sembra un accanimento". Ciambriello, che sottolinea come la mancanza di medici, infermieri ed attrezzature nelle carceri impedisca un'assistenza adeguata ai "tanti detenuti con patologie" più o meno gravi, aggiunge che un'attenzione particolare va riservata non solo ai malati, ma anche agli anziani. E a Poggioreale è recluso da quattro anni un untranovantenne. "Io, è scontato e ridondante affermarlo, penso che il carcere - afferma il garante - non sia un luogo adatto a persone di questa età, qualunque sia il reato. Per queste persone è necessario che si trovino soluzioni alternative. In Campania ci sono cooperative e associazioni che, attraverso un progetto cofinanziato da Cassa Ammende e Regione Campania, accolgono uomini e donne senza fissa dimora. Bisogna farsi carico del compito di potenziare questi percorsi alternativi e migliorativi, non continuare a girarsi dall'altra parte".

