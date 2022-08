Un 62enne trovato morto in casa in fiamme Sassari, è giallo

SASSARI, 19 AGO - È stato trovato privo di vita, sul divano, mentre in cucina era scoppiato un incendio. È successo nel primo pomeriggio di oggi a Sassari. Vittima è un uomo di 62 anni. Non si sa al momento se sia morto perché ha respirato fumo mentre dormiva sul divano oppure se abbia avuto un malore in precedenza. L'allarme è scattato prima delle 15 quando alla centrale operativa del 115 è arrivata la segnalazione di un incendio in una abitazione in località Predda Niedda, strada 20. Sul posto è subito arrivata una squadra dei vigili del fuoco, gli agenti della Squadra volante e il 118. Entrati in casa hanno trovato la cucina in fiamme e il proprietario dell'abitazione, steso sul divano, privo di sensi. I vigili del fuoco hanno subito portato all'esterno dell'abitazione il 62enne, ma non c'era più nulla da fare, l'uomo era già morto. I pompieri hanno poi spento il rogo evitando che si propagasse al resto della casa e portato all'esterno una bombola di Gpl che si trovava all'interno. La polizia ha avviato gli accertamenti sull'episodio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA