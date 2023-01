TERNI, 29 GEN - E' stato sottoposto a fermo il giovane, ora in ospedale, che era alla guida di un'Alfa 147 con la quale nella notte, alle porte di Terni, si è scontrata con una Smart con a bordo un trentaseienne di Ferentillo morto sul colpo. Si tratta di un ventiquattrenne originario dell'est europeo e residente a Ferentillo, ora piantonato in ospedale dove è stato ricoverato in seguito alle lesioni subite nell'incidente.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA