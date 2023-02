Unabomber: Procura Trieste, accertamenti genetici su reperti

Nel torneo in Marocco che apre la stagione 2023, il pugile delle Fiamme Oro, n° 1 nel ranking mondiale dei 75 kg, è approdato in finale chiudendo la semifinale dopo due round. Venerdì sul ring per la vittoria contro il russo Sviridchenkov. Oggi in semifinale nei 57 kg l'ibleo Francesco Iozia (Eagle Avola)