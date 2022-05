Unicef:Pace,promuovere ascolto ragazzi come in Lost in Education

ROMA, 31 MAG - "È fondamentale che l'ascolto delle ragazze e dei ragazzi sia promosso ovunque, in ogni ambito della loro vita: in famiglia, a scuola, nei luoghi di sport e di svago fino alle sedi istituzionali. Solo dando loro fiducia possiamo fare in modo che valorizzino al massimo e realizzino appieno le proprie capacità e potenzialità. Il progetto di Lost in Education, che in questi giorni volge al termine, ha ascoltato proprio i ragazzi e le ragazze, provando a rispondere ad alcune, fondamentali, domande: come percepiscano la comunità educante, come abbiano vissuto la pandemia e quale sia la loro voglia di futuro". Lo ha detto Carmela Pace, presidente dell'Unicef Italia durante la conferenza finale del progetto 'Lost in Education', organizzato da Unicef, che si sta svolgendo a Roma. "Giunti a questo importante traguardo - ha proseguito - vogliamo ringraziare ancora una volta i nostri partner, in particolare l'impresa sociale 'Con i Bambini', che ha selezionato il progetto nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, Arciragazzi e le scuole coinvolte nel progetto, ma soprattutto gli straordinari ragazzi e ragazze che hanno partecipato con grandissimo coinvolgimento". Secondo il presidente Pace "partire dal punto di vista dei giovani è un ribaltamento della prospettiva per capire come poter costruire al meglio le politiche e gli interventi che riguardano i minorenni, soprattutto se in contesti di particolare fragilità, e come valutare l'impatto che queste azioni hanno per il loro benessere".

