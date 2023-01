Università: Genova, nasce centro per formare i docenti

GENOVA, 16 GEN - Si chiama Unige Teaching and Learning Centre (Utlc), uno spazio di circa 200 mq, dotato di supporti interattivi, lavagna digitale e tavoli mobili per consentire agli utenti di lavorare in sessioni parallele, che è stato dedicato alla formazione dei docenti. L'aula, inaugurata oggi, si trova all'interno del dipartimento di Economia in Darsena, e sarà sede di Ateneo per le attività di organizzazione e coordinamento di tutte le iniziative di faculty development dell'Università di Genova. "Non esiste una didattica efficace se non misurata con un apprendimento efficace - ha detto Fabrizio Bracco, delegato del rettore all'innovazione didattica - e Utlc non è solo lo spazio fisico che consentirà al corpo docenti dell'Università di Genova di formare i neoassunti, attivare workshop e seminari e creare un'offerta didattica di qualità ma è anche la sede di una realtà che già esiste dal 2020 e che ora ha una sua casa". "Questa della 'formazione ai formatori' - ha aggiunto il rettore Federico Delfino - è una tradizione che caratterizza il nostro ateneo. Abbiamo competenze trasversali in molti dipartimenti su questo tema che stiamo valorizzando con convegni e interagendo con altri atenei, e avere a disposizione infrastrutture per svolgere questa attività penso sia un valore aggiunto". Un supporto concreto all'iniziativa la Fondazione Compagnia di San Paolo. "Credo sia un'eccezione nel nostro paese. - ha sottolineato il presidente Francesco Profumo - dove si pensa che si possa insegnare solo per il sapere che si ha e non per la modalità con la quale questo sapere si trasferisce. In questi anni si è creata una consapevolezza che l'insegnante e un'arte che deve essere coltivata e questa iniziativa, che è stata anche spinta dalla Compagnia è molto meritoria".

