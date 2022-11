Università: Nella nuova legge di bilancio fondi per borse di studio e alloggi per gli studenti universitari fuori sede

Nella nuova legge di bilancio sono previsti fondi per borse di studio e alloggi per gli studenti universitari fuori sede.

Lo ha detto il Ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, durante l’audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero davanti alle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato.

"Per gli anni accademici 2022-23 e 2023-24, le borse di studio avranno a disposizione risorse nazionali, investimenti del PNRR e del REACT EU, per ampliare la platea di percettori e incrementare il valore unitario della borsa": per dare continuità «il Governo, già nell’ambito della legge di bilancio per il 2023, ha previsto una dotazione finanziaria dal 2024, da incrementarsi ulteriormente nella prossima legge di bilancio». Con il PNRR «ci siamo dati un obiettivo ambizioso: incrementare i posti letto dagli attuali 40.000 a oltre 100.000 nel 2026», ricorda Bernini.

«Il primo bando per 7.500 posti si sta chiudendo in questi giorni per conseguire l’obiettivo di dicembre 2022. A breve partirà una ulteriore iniziativa per altri 52.500 posti. Non possiamo permetterci errori o ritardi. Si tratta di una missione non facile, che richiede il costante affiancamento delle università, degli enti per il diritto allo studio e degli operatori privati. È un mercato che va creato e sostenuto, in particolare nelle aree meno attrattive del Paese, che proprio per questo ne hanno più bisogno. Metteremo in campo tutto il supporto possibile: normativo e finanziario. Abbiamo già iniziato a farlo: con questa legge di bilancio provvederemo a integrare la dotazione per realizzare gli obiettivi in tema di housing universitario».



