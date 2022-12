Unwto, Sauris e Isola del Giglio tra Best Tourism Villages 2022

ROMA, 20 DIC - Ci sono anche la toscana isola del Giglio e Sauris in Friuli Venezia Giulia tra i "Best Tourism Villages" individuati dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto) che premia in questo modo le destinazioni rurali che stanno abbracciando il turismo come motore di sviluppo e nuove opportunità di lavoro e reddito, preservando e promuovendo valori e prodotti basati sulla comunità. L'iniziativa riconosce inoltre ai villaggi il loro impegno per l'innovazione e la sostenibilità in tutti i suoi aspetti - economici, sociali e ambientali - e l'attenzione allo sviluppo del turismo in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Nell'elenco ci sono 32 borghi di 18 Paesi selezionati da una commissione indipendente di valutazione tra 130 candidature presentate da 57 Paesi partecipanti. "Una notizia che ci rende, ancora una volta, orgogliosi della nostra bella Italia. Un riconoscimento internazionale a due borghi che rappresentano l'eccellenza turistica italiana e che sono l'occasione per rafforzare la strategia di promozione del Paese a partire da luoghi meno noti ma che rappresentano l'Italia più autentica. Grazie all'Unwto per questo prezioso riconoscimento" commenta la ministra del turismo Daniela Santanchè. A conferma della qualità delle tre candidature italiane presentate dal ministero del Turismo, il borgo di Otricoli (Umbria) è stato selezionato per partecipare al "Best Tourism Village Upgrade Programme", programma di supporto dall'Organizzazione che accompagnerà 20 delle località candidate in un percorso volto al pieno raggiungimento dell'eccellenza. I borghi premiati parteciperanno al network globale dei Best Tourism Villages, potendo scambiare esperienze e buone prassi anche con esperti e partner del settore pubblico e privato. La cerimonia di premiazione si terrà il 27 e 28 febbraio 2023 ad Al-'Ula in Arabia Saudita.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA