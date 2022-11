Urso, parlerò con Zaia, fare di più e meglio per rinnovabili

VENEZIA, 12 NOV - "Dovremo fare di più e meglio per sbloccare gli impianti da energia rinnovabile e lo faremo nei prossimi giorni. Passiamo da una fase di governi che sono passati da tampone in tampone, ad un governo che fronteggia sì l'emergenza, ma nel frattempo pone le basi in una visione strategica per risolvere i problemi del tessuto produttivo e sociale". Lo ha detto, al Forum della Piccola e media industria di Confindustria, il ministro dello sviluppo economico, Adolfo Urso, annunciando su questi temi un incontro oggi con il governatore Luca Zaia. "Il confronto - ha aggiunto - riguarderà anche crisi aziendali che potranno diventare opportunità di riconversione industriale". "Incontro il governatore - ha proseguito Urso - su temi che dobbiamo gestire insieme, nella comune intenzione di tutelare il fronte delle imprese e dell'occupazione, in una visione strategica che ci porti anche in campo energetico".

