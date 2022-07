Vaccini:Fvg, già 393 prenotazioni, più richieste altre fasce

TRIESTE, 13 LUG - E' stata anticipata l'apertura della agenda vaccinale per la 4/a dose e stamani sono state fatte 393 prenotazioni. Come ha rilevato il vicegovernatore Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, la partenza bruciante della seconda dose booster fa da traino anche per le altre fasce che non la nuova platea (cittadini tra 60 e 79 anni e soggetti fragili dai 12 anni di età). Oggi sono giunte 789 prenotazioni di cui 393 riguardano la nuova platea. Riccardi ha segnalato che comunque "saranno necessari alcuni giorni per valutare per l'andamento delle prenotazioni e di conseguenza dimensionare coerentemente l'offerta sul territorio". Il Servizio sanitario regionale ha evidenziato la possibilità di prenotare online tramite la web app ( https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fvaccinazioni-antic ovid19.sanita.fvg.it%2Fprenotazione&e=96c9a255&h=d1921cf1&f=n&p= y )". Federfarma Fvg ha fatto sapere che dalle 16 di oggi si può prenotare la 4/a dose in farmacia mentre i medici di medicina generale (Fimmg) sono pronti a effettuare le vaccinazioni nei propri ambulatori o a domicilio per i pazienti con difficoltà di spostamento. Le liste di prenotazione, però, saranno aperte da domani, 14 luglio. Intanto, si riorganizzano le strutture: da domani pomeriggio i vaccini non verranno più effettuati al Centro Hub Fincantieri, ma nel Centro Prelievi dell'Ospedale San Polo di Monfalcone. A Gorizia i vaccini sono somministrati all'Ente Fiera (Via della Barca 15); a Trieste alla Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio. La Regione Fvg ricorda che si può prenotare anche al call center regionale per salute e sociale (tel. 0434 223522), il Centro unico di prenotazione e le farmacie convenzionate (CUP).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA