Vaiolo delle scimmie, 4 casi in Italia e 15 in isolamento nel Lazio

Mentre lo Spallanzani conferma un quarto caso italiano ad Arezzo per infezione da vaiolo delle scimmie, si apprende anche che «Nel Lazio ci sono 15 persone in isolamento mentre i casi di ricoverati, allo Spallanzani, restano tre e sono in buone condizioni cliniche». Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. I 15 in isolamento sono contatti dei tre contagiati ai quali si è risaliti con il contact tracing.

Il caso aretino è un 32enne che è in buone condizioni; è risultato positivo al vaiolo delle scimmie ed è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Donato di Arezzo. "Il paziente ci è stato inviato dal medico di base che lo ha visitato - ha precisato il dottore Danilo Tacconi, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale di Arezzo - e lo abbiamo subito ricoverato e isolato. I tamponi inviato all’Istituto Spallanzani di Roma hanno poi confermato la sua positività al Monkeypox, il vaiolo delle scimmie. Il paziente sta bene e presenta tutti i sintomi degli altri casi riscontrati in Italia". Il 32enne è rientrato in Italia il 15 maggio scorso, con un aereo atterrato all’aeroporto di Fiumicino, dopo una vacanza alle isole Canarie.

