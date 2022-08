Vaiolo scimmie: Cdc, isolare i cani in contatto con malati

WASHINGTON, 17 AGO - Ventuno giorni di isolamento per i cani o altri animaletti domestici che sono entrati in contatto con una persona con il vaiolo delle scimmie. Sono le nuove linee guida dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa (Cdc), emesse oggi dopo aver rivisto il caso del contagio a Parigi di un cane e del suo padrone. "Gli animali di casa che hanno avuto contatti ravvicinati con una o piu' persone sintomatiche dovrebbero essere tenute lontane da altri animali e altre persone per 21 giorni dopo il contatto piu' recente - si legge - gli aninmali vanno tenuti a casa e le persone infette non dovrebbero prendersi cura di animali che sono stati esposti alla malattia". I Cdc stanno cercando di compilare una lista degli animali che possono sviluppare il vaiolo delle scimmie ma non hanno ancora dati a sufficienza. Precisano pero' che i can ad esempio possono venire contagiati semplicemente toccando lenzuola o coperte usate o altri oggetti usati da una persona con la malattia. (ANSA)

