BOLZANO, 10 GEN - Intervento del soccorso alpino della Val Gardena e dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites per una valanga in Val Chedul. Secondo le prime informazioni una persona è stata localizzata e liberata dalle masse nevose. La slavina si è verificata in una valle laterale della Val Gardena che da Selva porta verso il gruppo di Puez. Per il momento non si hanno informazioni sulle condizioni dell'escursionista.

