Valditara, mai messo in discussione il contratto nazionale

ROMA, 26 GEN - "Non è mai stato messo in discussione il contratto nazionale del mondo della scuola, non ho mai parlato di compensi diversi fra Nord e Sud; ho solo riportato una problematica sollevata da alcune regioni riguardo il differente costo della vita nelle diverse città italiane. Insieme con sindacati e Regioni si ragionerà anche di questo aspetto, per cercare soluzioni adeguate in favore di docenti e personale scolastico". È quanto precisa Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito.

