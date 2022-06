Vaticano istituisce il Comitato degli investimenti

CITTÀ DEL VATICANO, 07 GIU - Il Vaticano ha istituito il comitato per gli Investimenti, come previsto dalla nuova Costituzione apostolica sulla riforma della Curia, la 'Praedicate Evangelium', voluta da papa Francesco ed entrata in vigore il 5 giugno. Presidente del comitato, i cui membri resteranno in carica per 5 anni, è il il cardinale Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. L'organismo è chiamato a garantire la natura etica degli investimenti mobiliari della Santa Sede in conformità con la dottrina sociale della Chiesa. I membri del comitato, come annunciato da una nota della sala stampa della Santa Sede, sono Jean Pierre Casey, fondatore e amministratore delegato di RegHedge (Gran Bretagna), Giovanni Christian Michael Gay, direttore gestionale dell'Union Investment Privatfonds GmbH (Germania), David Harris, portfolio manager di Skagen Funds (Norvegia) e John J. Zona, responsabile degli investimenti del Boston College (Stati Uniti).

