Venezia,barriere vetro proteggono Basilica S.Marco da acqua alta

VENEZIA, 06 NOV - Una storica prima volta per la Basilica di San Marco, che stamane con un'acqua alta di 95 centimetri sul medio mare, non ha visto entrare la marea nei pavimenti a mosaico, grazie alle barriere in vetro erette in questi mesi tutto intorno al perimetro del monumento. La 'cintura di vetro' - soluzione temporanea prima dei lunghi lavori definitivi di rialzo dell'insula marciana - non è ancora stata inaugurata: ma ha funzionato perfettamente. Sulla piazza c'erano 10 centimetri d'acqua, ma oltre le barriere il nartece della Basilica e gli altri punti a rischio allagamento sono rimasti all'asciutto. Le barriere in vetro trasparente sono fisse, ma disturbano in modo quasi impercettibile la vista della chiesa. Presentano 4 varchi, due laterali e due nell'ingresso principale, nei quali paratie in metallo - simili a quelle usate in case e negozi veneziani - vengono inserite a sigillare il tutto solo in occasione delle acque alte.

