Venezia presa d'assalto per Ognissanti, oggi 90mila in città

VENEZIA, 30 OTT - Dopo i 90 mila visitatori arrivati a Venezia ieri, oggi la città fa il bis e inizia a sentire il peso del turismo di massa. Anche oggi le stime del Comune sono di altri 90 mila accessi in città, che stanno portando il ponte di Ognissanti a numeri da record. Le prime avvisaglie sono arrivate dalle lunghe code di veicoli al ponte della Libertà, che collega la terraferma alla laguna, e con i parcheggi cittadini pieni già dalle 11.30 come comunica il Comune dal suo account ufficiale Twitter. Per posteggiare l'auto sono rimasti solo spazi a Mestre, con ripercussioni sia sul collegamento su rotaia che su gomma. Emblematica la situazione nel piazzale della stazione ferroviaria, da dove la 'fiumana' di persone non cessa di giungere a Venezia, e non mancano segnalazioni di borseggi. Sotto stress anche il trasporto pubblico locale, con i vaporetti costretti a lasciare in attesa i passeggeri - turisti ma anche residenti- che dalle Zattere volevano raggiungere l'isola della Giudecca.

