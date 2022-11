Venezia, scontro tra vaporetto e ferry boat

VENEZIA, 15 NOV - Incidente nautico stamani a Venezia, dove un ferry boat di linea si è scontrato contro un vaporetto, probabilmente per la scarsa visibilità causata dalla fitta nebbia. Secondo le testimonianze dei presenti, all'interno del vaporetto, pesantemente danneggiato a causa dello schianto, si trovavano almeno sei persone, una delle quali, ferita, è stata condotta in ospedale dal Suem. Sempre in mattinata, la prontezza di riflessi e la frenata 'vigorosa' di un comandante della linea 2, diretta a San Marco, ha impedito che un altro vaporetto andasse a scontrarsi contro un mezzo di Alilaguna, in navigazione lungo il Canale della Giudecca.

