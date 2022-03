Venezia si candida a capitale mondiale sostenibilità

VENEZIA, 14 MAR - Venezia, città unica fra terra e mare, si candida a divenire la capitale mondiale della sostenibilità ambientale. La fondazione che seguirà questo percorso è stata presentata oggi a Palazzo Ducale. Sarà presieduta dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. L'obiettivo del progetto è quello di risolvere i problemi storici di Venezia, sul fronte normativo, economico e sociale. Si tratta di una iniziativa che ambisce ad avere respiro nazionale ed europeo, in un contesto di 'green deal' e neutralità climatica. Entro la fine di marzo verrà messo a punto un documento programmatico, che permetterà di dare il via ai lavori su vari fronti: idrogeno, transizione energetica, inclusione sociale, residenzialità e turismo.

