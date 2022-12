Venezia, ticket con 'contactless' a bordo vaporetti e Tpl

VENEZIA, 19 DIC - I biglietti sui vaporetti e sugli altri mezzi di trasporto pubblico locale di Venezia si potranno pagare a bordo in modalità contactless. È stato presentato oggi a Ca' Farsetti, sede del omune, il nuovo sistema integrato di pagamento dei titoli di viaggio tramite carte bancarie, che entrerà in vigore a partire da settembre 2023. E' frutto di un accordo di collaborazione del gruppo Avm e un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Conduent ed Elavon, con la partecipazione di Visa. L'iniziativa è estesa alla rete urbana e extraurbana dell'area centro meridionale della Città metropolitana, e permetterà di acquistare i titoli di viaggio tramite tecnologia 'contactless' con carte di debito e credito, prepagate, smartphone e wearable. L'accordo prevede la fornitura di 1.900 validatrici, che saranno in grado di leggere anche le tessere Venezia Unica, i biglietti elettronici e la AVM Venezia Official App, con un unico punto di contatto. "È una tappa fondamentale per Comune di Venezia e gruppo Avm. - ha detto l'assessore al Bilancio, Michele Zuin - La comodità di pagare il trasporto pubblico locale direttamente con la carta di credito su lettore magnetico ci pone al passo con le capitali europee e mondiali". "Come Visa partecipiamo in due modi. - ha osservato Stefano Stoppani, Country Manager Visa Italia - Condividiamo l'esperienza acquisita in progetti simili fatti in Europa, e aiuteremo nella campagna di comunicazione, perché bisogna sostenere gli utenti nel cambiamento dei propri usi e costumi".

